Anket sonuçladı: Yeni nesil erkek oyunculardan kim daha başarılı?

Gecce.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Yeni nesil erkek oyunculardan kimi daha başarılı buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankete yüksek bir katılım oldu. Can Yaman ile Akın Akınözü arasında büyük bir rekabet yaşandı. Kullanılan oyların %36,9'unu alan Can Yaman anketten birinci çıkarken Akın Akınözü %35,2 ile ikinci sırada yer aldı. Bu ikiliyi ise Tolga Sarıtaş takip etti.