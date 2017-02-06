"Anne" 14. bölüm özeti ve fotoğrafları...

Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın, yönetmenliğini Merve Girgin’in üstlendiği, “ANNE” Salı akşamı Star’da.

Dizi - 06 Şubat 2017 15:41
"Anne" 14. bölüm özeti ve fotoğrafları...
Dizinin 14. bölümünde;

Zeynep çocuk kaçırma suçundan karakoldadır. Tutukluluk kararının çıkıp çıkmamasını beklerken aklı hep Turna’dadır. Karakolda, bir başka odada Turna’nın aklında da Zeynep vardır. Annesiyle görüştürüleceğini öğrendiği an havalara uçar ama karşılaştığı kişi Şule olur.

Şule, Necmi’nin elinden kaçmayı başarmasına başarmıştır ama Turna’yla bir başına sokakta kalınca, hele Cengiz tarafından okkalı bir küfürle reddedilince, Necmi’nin kapısına dönmek zorunda kalır.

Zeynep’in tutukluluğu kesinleşir ve bu herkesten çok Gönül’ü kahreder; ne de olsa yarı ömrünü hapiste geçirmiş biridir ve demir parmaklıklar ardında en son görmek istediği insan biricik kızıdır.

Komiser Sinan için Zeynep, iflah olmaz, saplantılı, takıntılı bir kadındır. Zeynep’in direnci ve dikbaşlılığı olmasa onu bir ruh hastası olarak yaftalayıp kafasındaki dosyayı kapatacaktır. Ama şimdi kendisine bile açıklayamadığı bir nedenle aklı Zeynep’tedir.

Şule başka bir cehenemin içine düşmüştür, Necmi’nin her isteğini karşılamak zorundadır artık. Eline fırsat geçse Necmi’yi gözünü kırpmadan öldürecek haldedir ama yardım isteyebileceği tek kişi de yine Necmi’dir. Emniyet’in Çocuk Birimi Turna’nın hayat koşullarını kontrol etmek için Şule’nin peşindedir çünkü.

Cahide bütün gücüyle kızı Zeynep’i hapisten çıkarmanın peşindedir ve ne yazık ki diğer kızları kendisine destek olabilecek durumda değildir. Duru, Turna’yı tekrar kaçırmayı ağzına alabilecek kadar delidir, Gamze ise Mert’le yaşadığı çalkantılı ayrılık ve bebeğini kaybetmiş olmaktan bedbaht durumdadır. Cahide’nin şu an için tek isteği, Zeynep’in tutuksuz yargılanmasını sağlamaktır. Ama her şey pamuk ipliğine bağlıdır.

Şule’nin içinde bulunduğu cehennemi Turna kat be kat yaşamaktadır. Onu hayata bağlayan tek şey annesi Zeynep’e kavuşacağı gündür.

Gönül, hapishanenin açık görüşüne gidip Zeynep’le konuşabilmenin heyecanı içindeyken kendisine hiç beklemediği bir telefon gelir. Telefondaki bu karşı konulamaz istek Hem Turna’nın hem de Zeynep’in kaderini değiştirecektir.

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