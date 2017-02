"Anne" 16. bölüm özeti ve fotoğrafları...

Dizi - 20 Şubat 2017 12:44

"Anne" dizisinin 16. bölümünde Turna ve Zeynep bir arada kalmayı başarabilecek mi? İşte detaylar..Yurttan kaçan Turna, Zeynep’i Gönül’ün yanında bulur. Tam kaybettiğini düşündüğü anda bir kez daha Turna’yı karşısında gören Zeynep şaşkınlığı ve mutluluğu birlikte yaşar. Kızına yaklaşması bile yasakken şimdi ona sarılabilmektedir. Ancak Turna’nın yetimhaneden kaçtığı çabuk duyulur.Komiser Sinan, Turna’nın Zeynep’le birlikte olduğunu tahmin etmekte zorlanmaz. Görevi gereği Turna’yı yetimhaneye geri götürmek isteyecektir. Zeynep ve Turna’nın en büyük korkusu olan ayrılık, ikilinin kapısını bir kez daha çalacak gibi görünür.Zeynep’in özgürlüğü tehlike altındaCahide, Turna’nın Zeynep’le birlikte olduğunu öğrenince çılgına döner. Bin bir zorlukla hapisten kurtarmayı başardığı kızının Turna ile tekrar görünmesi her şeyi mahvedebilecek bir durumdur. Üstelik yakalandığı takdirde Cahide’nin bir kez daha kızını hapisten kurtarması mümkün olmayacaktır.Diğer taraftan Cahide Zeynep’e karşı müthiş bir vicdan azabı duyar. Onu kurtarmak için Cengiz ve Şule’yle pazarlığa girdiğini henüz Zeynep bilmemektedir.Şule’nin mutluluk hayalleri suya düşüyorAni bir kararla evlenen Şule ve Cengiz için her şey çok güzel görünür. Cengiz Cahide’den aldığı paralarla, Şule ise mutlu bir yuva kurma hayaliyle son derece keyiflidir. Bundan sonra evinin kadını, çocuğunun anası olarak yaşamak ister. Bir an önce Turna’yı yetimhaneden almak niyetindedir. Nitekim Cahide’nin Turna ile ilgil verdiği sözler Şule’nin kendinden emin davranmasına yol açar.Ancak işler düşünüldüğü gibi gelişmeyecektir. Şule’nin mutlu yuva hayali kısa sürede kabusa dönüşür. Bu kabus Şule kadar Turna’nın da kaderi olacaktır.Gerçekler açığa çıkıyorZeynep Anne, sonunda Zeynep’in kendi torunu olduğunu öğrenir. Yıllardır içinde sakladığı gerçekleri ona anlatmak ister. Ancak bu gerçekler Gönül’ün bir kez daha kızını kaybetmesine neden olabilecek kadar ağırdır.Turna için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Zeynep çok tehlikeli bir karar alarak hızla harekete geçer. Ancak bu karar kimsenin tahmin etmeyeceği yeni durumların da habercisi olacaktır.