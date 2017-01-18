“Anne” 3 grupta da zirvede

Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ile sergilediği başarılı oyunculukla tüm Türkiye’nin kalbine taht kuran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın paylaştığı “Anne”, dün akşam Star’da onuncu bölümüyle ekrana geldi.

Dizi - 18 Ocak 2017 12:14
“Anne” 3 grupta da zirvede
Anne, tüm gruplarda birinci!

Dizi, AB, Total ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Anne, AB izleyici kitlesinde 10.16 reyting ve %23.93 izlenme payı; Total’de 9.66 reyting ve %21.53 izlenme payı ve 20+ABC1’de 5.96 reyting ve %14.30 izlenme payıyla ilk 100 sıralamasında birinci oldu.

Polisler Zeynep’in kapısında!

Reyting rekorları kıran dizi bu hafta final sahnesiyle çok konuşuldu.

Polis bir yandan her yerde Turna'yı ararken, diğer yandan saldırı olayına karışan kişilerin telefon kayıtlarını da incelemektedir.

Zeynep ve Turna, polisleri karşısında görünce ne yapacak? Anne sürükleyici yeni bölümüyle 24 Ocak Salı, 20.00’de Star’da.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'a yeni oyuncu
  • İçerde'den minik kalplere destek!
  • heyecanlandıran yakınlaşma!
  • İşte yeni bölüm tarihi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İçerde'de Melek'i kim kurtaracak?
  • Paramparça'da zorlu bekleyiş!
  • O Hayat Benim'de Efsun'dan şok!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İşte 2016'nın en iyileri!
  • Şeyma Subaşı'dan radikal karar!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştiriyor?
  • Seren ve Hadise'nin ekran piştisi!
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Mehmet Aslan serbest bırakıldı!
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
İşte 2016'nın en iyileri!

EN POPÜLER HABERLER

  • Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman evleniyor!
  • Hadise'den Hakan Sabancı itirafı
  • Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!
  • Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
  • Hande Doğandemir ve Mert Fırat kavga etti mi?
Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu