“Anne” 3 grupta da zirvede

Dizi - 18 Ocak 2017 12:14

Anne, tüm gruplarda birinci!Dizi, AB, Total ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.Anne, AB izleyici kitlesinde 10.16 reyting ve %23.93 izlenme payı; Total’de 9.66 reyting ve %21.53 izlenme payı ve 20+ABC1’de 5.96 reyting ve %14.30 izlenme payıyla ilk 100 sıralamasında birinci oldu.Polisler Zeynep’in kapısında!Reyting rekorları kıran dizi bu hafta final sahnesiyle çok konuşuldu.Polis bir yandan her yerde Turna'yı ararken, diğer yandan saldırı olayına karışan kişilerin telefon kayıtlarını da incelemektedir.Zeynep ve Turna, polisleri karşısında görünce ne yapacak? Anne sürükleyici yeni bölümüyle 24 Ocak Salı, 20.00’de Star’da.