Anne karnındaki bebeğin yaşamını tehtit eden hastalıklar

Memorial Bahçelievler Hastanesi Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Cihat Şen, gebelikte anne adaylarının yakalandığı enfeksiyonların bebek için de tehlikeli olduğunu söyleyip "Enfeksiyon erken dönemde saptanır ve anne hemen tedavi edilirse bebeğe olan zararı önlenir. Bu enfeksiyonların bebeğe geçmesi durumunda organlarına zarar verebileceğini unutmamak gerekir." dedi.Şen, anne adayının tiroit ya da guatr problemi varsa kullanılan ilaçların bebeğin tiroit fonksiyonlarını kötü yönde etkileyebileceğinin altını çizip "Anne adayına verilecek ilacın dozu değiştirilerek ya da bebeğin kendi tiroidi çalışmıyorsa içinde bulunduğu amniyon sıvısına tiroit ilacı verilerek anne karnındaki gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi sağlanabilir." dedi.Şen, bebekler gelişebilecek kalp sorunlarıyla ilgili "Anne karnındaki bebeğin kalp sağlığıyla ilgili olarak ana şah damarında sorunlar olabilir, kapaklarda daralma görülebilir. Bu daralma kalbi ciddi etkileyecek boyuta gelirse anne karnındayken balonla bu kapakları açıp genişletmek mümkün olmaktadır. Bebekte çarpıntı ya da kalp atım hızında problem varsa anneye verilecek ilaçlarla bu durum kontrol altına alınırken, bazı kalp problemlerine de bebek doğar doğmaz müdahale edilmesi gerekir." dedi.Şen, bebekte oluşabilecek akciğer sorunlarıyla ilgili "Akciğerlerde bazen kist ya da kist benzeri yapılanma gelişir. Böyle olunca akciğer şişer ve kist gelişen lob diğer loba veya kalbe baskı yapmaya başlar. Eğer kistler büyükse içine bir borucuk konularak kist boşaltılır. Akciğer loblarından birinde sorun olması durumundaysa o lobu besleyen damar lazerle kapatılarak civar organlara baskı yapması önlenir." dedi.