Anne sütünden sonra çocuklarda en önemli besin kaynağı...

Kalsiyum gibi spesifik besin öğesi desteği almak yerine, besin olarak süt tüketmenin sağlık açısından daha etkin olduğunu biliyoruz. Günlük diyetimizde yer alan dört önemli besin grubundan birisi olan süt ve süt ürünlerinin özellikle protein ve kalsiyum içeriği açısından tüketilmesini mutlaka öneriyoruz. Süt içerisinde bulunan B2, B12, A vitaminleri, tiamin, niasin, fosfor ve magnezyum olmak üzere birçok besin öğesi önemli kaynaktır. Ama demir miktarının da düşük olduğu unutulmamalıdır. Çocuklar için önerdiğimiz günlük süt miktarı ortalama 2 su bardağı yani 500 ml kadardır.Açık sütü kaynatırken evde tam ayarlayamamak ve hava ile temas etmesi yüzde 60-100 gibi ciddi protein ve mineral kayıplarına neden oluyor. UHT ve pastörize edilerek kullanılan sütlerde bu kayıp oranı çok az miktarda. Özellikle pastörize sütler günlük süt olarak tabir edilir ve biz bu sütlerin kullanılmasını öneriyoruz.Özellikle 1 yaşa kadar kesinlikle inek sütü verilmemeli. 2 yaşa kadar da mümkün olduğunca inek sütü kullanımından kaçınılmalı, onun yerine keçi sütü de kesinlikle kullanılmamalı. Ama kefir, yoğurt, peynir gibi sütün mayalanması ile oluşan ürünler tercih edilebilir. Birinci sırada kefir, ikinci sırada peynir, üçüncü sırada da yoğurt tercih edilmesini öneriyoruz.Erken yaşta özellikle 1 yaş içerisinde başlanan inek sütü ciddi demir eksikliği anemisi, alerjik hastalıklara eğilim, kemik gelişiminde bozukluk, büyüme, gelişme geriliği gibi sorunlara yol açabiliyor.Süt içerdiği mineral, vitamin, protein, iyot, kalsiyum ile çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Kemik gelişimi için kalsiyumun dışında yağ, karbonhidrat ve protein gibi besin öğeleri ile fosfor, magnezyum, flor, bakır ve çinko gibi besin öğeleri sütün içerisinde yeterli miktarda var. Ayrıca sütün yeterli alımı, ilerleyen yaşlarda kemik yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkan kemik erimesi riskini azaltıyor. Aynı zamanda süt alımı iyi olan çocuklarda diş çürükleri daha az görülüyor.Süt tüketimi, ileri yaşlarda ortaya çıkabilen hipertansiyon hastalığı riski için de önem taşıyor. Kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketimi ile kan basıncı artışı arasında ilişkili olduğu saptandı. Yeterli miktarda süt içerek kan basıncının düzenlenmesine de katkıda bulunabiliriz.Süt alımı ile bazı kanser türlerinde kesin olarak saptanmamış olsa da özellikle kalın barsak ve prostat kanserleri riskinde azalma görüldüğü bildiriliyor.Ayrıca süt ile beslenen çocuklarda kalsiyumun yağ yakıcı özelliği nedeni ile kilo kontrolü daha iyi sağlanmış ve obezite sıklığında azalma saptanmıştır.