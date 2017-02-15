'Anne'de heyecan dorukta!

Anne, dün gecce nefes kesen bölümü ile seyircisini ekran başına topladı.

Dizi - 15 Şubat 2017 12:26

Turna’nın ziyareti ile geçtiğimiz hafta yaşanan hapishane krizi sonrasında, komiser Sinan'ın Turna’ya ilişkin yeni bilgiler edinmesi Şule’yi okların hedefi haline getirmişti. Şule’nin ifadesindeki çelişkili yanıtlar sonucunda Turna’nın Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmesine karar verilmişti.



Bu bölümde Turna için yeni bir dönem başlarken, kızını koruma güdüsü ile hareket eden Cahide, Zeynep’i kurtarmak için Şule ve Cengiz ile iş birliği yapmaya karar verir. Cengiz, Şule’yi ikna etmek için Cahide’nin teklifini kabul etmeleri durumunda yaşayacakları lüks hayattan bir kesit sunar.



Şule, Cahide ile iş birliğini bir şartla kabul ediyor.

Cengiz’le arasındaki buzların erimesine sevinen Şule, mahkemede Zeynep’i özgürlüğüne kavuşturacak şartların oluşması için suçlamayı geri çekmeyi, Turna’nın çocuk esirgeme kurumundan alınarak kendisine geri verilmesi şartı ile kabul eder. Cahide ise Şule’nin bu talebini yerine getirebilmek için Turna’dan annesi ile ilgili yaptığı suçlamaları yalanlamasını ister.



Cevaplarının Zeynep öğretmene faydası olacağına inanan Turna, hiç düşünmeden Cahide’nin ona tembihlediği cevapları pedagog önünde tekrarlar.



Karar için nefesler tutuldu!

Mahkeme günü Şule anlaşma koşullarına uyar ve Zeynep’e yaptığı suçlamayı geri çeker. Suçunun ertelenmesi ile serbest kalan Zeynep, annesinin kendisinden habersiz Turna’nın tekrar Şule’ye verilmesine yardımcı olduğundan bihaberdir.



Ali’nin çocuk esirgeme kurumunda çektiği kamera kaydını izlerken, Turna’nın onu unuttuğu düşüncesine kapılan Zeynep, Turna için mutlu olurken, kendisi de geçmişi ile derin bir hesaplaşma içine girer.



Bu sırada Şule için bir hayal gerçekleşir ve Cengiz ile evlenirler. Mutluluğu bir yana, Cengiz’in Turna ile aynı evde olacak olmaları konusunda tedirgin olmaya başlamıştır.



Turna için yeni bir kaçış yolculuğu

Turna, yokluğuna dayanamayarak bir gece yurttan Zeynep’i arar ve onu almaya ne zaman geleceğini sorar, Zeynep için Turna’nın yokluğuna dayanmak yeterince zorken, Turna’nın araması o’nu darmadağın etmiştir.

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