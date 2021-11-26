‘Annemizi Saklarken’in yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.
“Annemizi Saklarken”, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star’da…
"Annemizi Saklarken" dizisinin afişi yayınlandı!
Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”, yakında Star ekranında izleyici ile buluşacak. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı ‘Annemizi Saklarken’in afişi büyük merak uyandırdı. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, yakında ekrana gelecek
26.11.2021 19:18 Dizi Galeri