"Annemizi Saklarken"in yayın günü belli oldu!

"Annemizi Saklarken" dizisinin afişi yayınlandı!

"Annemizi Saklarken"in yeni tanıtımı yayınlandı!

"Annemizi Saklarken" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!

"Annemizi Saklarken" dizisinin çekimleri başladı!

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Star’ın yeni dizisi ‘Annemizi Saklarken’, 8 Aralık Çarşamba günü başlıyor. Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”in yönetmen koltuğunda Barış Yöşoturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, herkesi ekran başına kilitleyecek.Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.