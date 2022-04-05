“Annenin Sırrı Çocuktur”un kadrosuna yeni oyuncu

İki kadının etkileyici hikayesini konu alan “Annenin Sırrıdır Çocuk”un 6 Nisan’da seyirciyle buluşuyor. Üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayının hikayesini konu alan dizi TV 8 ekranında seyirciyle buluşacak. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci, Olgun Toker, Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç’ı buluşturan diziyi Müge Uğurlar yönetiyor.Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye son olarak Gün Akıncı katıldı. Yakışıklı oyuncu merakla beklenen dizide “Arda” karakterine hayat veriyor.Bu hafta çifte heyecan yaşayan genç oyuncunun aynı zamanda Altan Erkekli ve Vildan Atasever’le beraber rol aldığı sinema filmi “Bir Dilek Tut” da 8 Nisan tarihinde vizyona giriyor.