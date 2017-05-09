Anneniz hediyeniz ile göz kamaştırsın!

Kadın-Moda - 09 Mayıs 2017 11:29

Kraliçe anneler için Lion Diamond Quenn KoleksiyonuLion Diamond’ın Anneler Günü için hazırlanan “QUEEN” koleksiyonu, güveni, kıymeti ve sonsuz sevgiyi anlatıyor. Farklı yaş gruplarına özel hazırlanan koleksiyon sayesinde bu özel günde annesine hem çok yakışacak hem de göz kamaştıracak hediye vermek isteyenler Lion Dimond’ın QUEEN koleksiyonuna bakmadan geçmiyor.Anneler Günü’nde annelerin zerafetine yakışan bileklikten kolyeye, küpeden yüzüğe Lion Diamond ürünleri, annesine hem şık hem de anlamlı bir hediye vermek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.