Annenizi gül yapraklarıyla şımartın!

SANDA SPA, taptaze gül yaprakları ve ylang ylang özleriyle yapılan Flower Petal masajıyla Anneler Günü için çiçekler kadar güzel bir hediye seçeneği sunuyor.

Güzellik - 09 Mayıs 2017 11:16
Annenizi gül yapraklarıyla şımartın!
SANDA SPA, Anneler Günü için annesine özel bir armağan arayanlara taptaze gül yapraklarıyla yapılan Flower Petal masajını öneriyor. Flower Petal masajı, annelerin yenilenmeyi, huzuru ve rahatlığı hissetmelerine, stresten uzaklaşmalarına ve kendilerini kısa bir tatil yapmış kadar iyi hissetmelerine yardımcı oluyor.

SANDA SPA’ya özgü Flower Petal’de masaj yatağı taze gül yapraklarıyla bezeniyor, ardından da gül ve ylang ylang özlerinin baş döndüren kokusuyla keyifli bir yolculuk başlıyor. Flower Petal masajında, gülün cildi canlandıran etkisinin yanı sıra çiçeklerin çiçeği ylang ylang özünün sakinleştirici özelliği, gevşemeye ve dinlenmeye yardımcı oluyor. Dileyen misafirler masaj öncesinde sauna, buhar odası, jakuzi gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor.

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