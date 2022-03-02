Annesini dinlemedi! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan kol kola poz

Özcan Deniz, önceki gün İranlı tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir restorana giren ikili mekanın iç taraflarına geçerek gözlerden uzakta bir masaya oturdu. Çift, çıkışta ise magazinin gazetecilerinin objektiflerine takıldı.Genç sevgilisiyle kol kola girip, poz vererek son dönemde ilişkisi nedeniyle arasının açıldığı iddia edilen ailesine adeta cevap veren sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.İkili sorulardan kaçmak için birkaç adım ötedeki araçlarına kendilerini attı. Şarkıcı, ilişkisi nedeniyle ailesiyle arasının açıldığı soruları üzerine otomobilinin camını kapattı.Kadriye Özcan'in, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.