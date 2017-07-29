Antalya'da otel yangını

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 4 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 400 tatilcinin bulunduğu belirtilen oteldeki yangında 2'si otel personeli 13 kişi dumandan etkilendi. Müşteriler otelin yangın söndürme sisteminin çalışmadığını, yangın merdivenlerinin kapılarının da kilitli olduğunu öne sürdü.

Yaşam - 29 Temmuz 2017 12:24

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki oteller bölgesinde bulunan 4 yıldızlı Eldar Resort Otel'in mutfak bölümünde kahvaltı sırasında yangın çıktı. Saat 08.30 sıralarında başlayan yangına ilk müdahaleyi otel personeli yaparken, itfaiyeden de yardım istendi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden 2 otel personelinin yanı sıra 3'ü Rus toplam 11 turist dumandan etkilendi. Otele gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişilerden bazıları hastaneye sevk edildi. Yangın sırasında panikleyen bazı tatilcilerin balkonlardan inmeye çalıştığı belirtildi. Bazı turistler otelin yangın sisteminin çalışmadığını ve yangın merdivenlerinin kapılarının kilitli olduğunu öne sürdü.



'KURTARILAMAYAN, İNEMEYENLER VARDI'



Eşi ve çocuklarıyla İstanbul'dan otele tatile gelen Ömer Karaman, "Dışarı çıktığımızda sol taraftaki blokların üst taraftaki üçünden duman geliyordu. Yoğun duman geliyordu ama açık alev yoktu. Kurtarılamayan, inemeyenler vardı. O sırada itfaiye geldi, onları tahliye ettiler. Daha sonra ben su almak için aşağı indim, duman restorandan çıkıyordu. Yaralı görmedik. Bir çocuğun içeride kalmasıyla ilgili panik vardı. Onu da çıkardılar sanırım" dedi.



'KORİDORU TAMAMEN DUMAN SARMIŞTI'



İstanbul'dan tatile gelen Mehmet Açıkalın, "Sabah 08.30 sıralarında kahvaltıya indim. Bu sırada aşağıdan bir ses duydum ve insanların koşuşturmasını gördüm. Yangın olduğunu tahmin ettim. Eşim ve küçük çocuğumu dışarı çıkardım ama yukarıda kayınbabam, kayınvalidem ve kızım yatıyordu, 4'üncü katta. 4'üncü kata onları almaya gittiğim sırada koridorda önümü göremedim. Yani tamamen koridoru duman sarmıştı. Yapabileceğim tek şey feryattı, oteldekileri uyarmaktı. Ben de otelin ana bölümüne gidip 'yangın var, çocuklarımı kurtarın' diye bağırdım. Bundan sonra bütün alanı duman kapladı. Sonrasında da itfaiye gelerek diğer arkadaşları kurtardı. Mahsur kalanların bir kısmı ipler bağlanarak aşağı sarkıtıldı, bir kısmı kendi imkanlarıyla diğer balkonlardan indi" diye konuştu.



'YANGIN SİSTEMİ ÇALIŞMIYORDU'



Tatilcilerden İlker Akkaya, şunları anlattı:



"Kuzenlerimle birlikte tatile geldim. İstanbul itfaiyesinde çalışıyorum. Kahvaltı sırasında mutfak bölümünde ufak bir yangın çıktı, müdahale etmeye çalıştılar. Müdahale yetersiz kalınca etrafı duman sarmaya başladı. Havalandırma boşluğundan direkt katlara verdi. İlk 3 kattakiler kendilerini tahliye ettiler ama 4'üncü katta mahsur kalanlar oldu. Atlamaya çalıştı kimileri, biz müdahale ettik, atlamadılar. En son itfaiye gelince tek tek katları, bütün odaları dolaştık. Allah'a çok şükür hiçbir şey yok, yaralı, ölen yok. Bu yüzden sevinçliyiz. Ama yangın sistemi çalışmıyordu otelin. Dedektörler çalışmıyor. Yangın merdiveni kilitliydi, mahsur kaldılar."



"YANGIN MERDİVENİ KİLİTLİ"



Abdullah Baltacı da "Eşim ve çocuğumla geldim. Bu otel düşündüğümüz gibi bir otel değil. Hiçbir sistemi çalışmıyor. Yangın dedektörü çalışmıyor. Yangın merdiveni kilitli. İnsanlar çığlık çığlığa. Hiçbir şeyi yok otelin, neyini söyleyeyim yani. Yangın anında dedektör, alarm bile çalmadı" dedi.



Kaynak:DHA

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