Antalyaspor 0-1 Medipol Başakşehir

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Başakşehir, Antalya'da kritik bir maç oynadı. Büyük bölümü golsüz geçen maçta düğümü 87. dakikada Napoleoni çözdü. Başakşehir, bu kritik haftada puan kaybı yaşamadı.

Futbol - 05 Mayıs 2017 21:52
Antalyaspor 0-1 Medipol Başakşehir
Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında boy gösterdi. Çekişmeli geçen karşılaşma 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle son buldu.

Beşiktaş karşısında müthiş bir performans sergileyerek 3-1’lik net bir galibiyet alan Başakşehir takımı, aynı başarıyı Antalyaspor karşısında gösteremedi. 87’de oyuna giren Napoleoni, Emre Belözoğlu’nun müthiş pasını 89’da filelere göndererek önemli bir 3 puanı takımının hanesine yazdırdı.

Beşiktaş’in Fenerbahçe ile oynayacağı göz önüne alındığında bir fırsat maçı olarak görülen bu müsabakada istediğini alan Başakşehir takımı, lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1’e indirdi.

Beşiktaş, derbiyi kazanması durumunda lig bitimine 3 hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 4’e çıkaracak ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış olacak.

Başakşehir, ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Kaynak: sozcu.com.tr
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