Altalyaspor'da top koşturan Eto'o'nun Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyordu. Antalyaspor Eto'o'ya karşılık Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istediğini açıkladı. Fakat Kerim Frei, "Anltaya'ya gitmem" dedi ve transfer tıkandı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını açıkladı.
Antalyaspor Eto'o için kararını verdi
Eto'o Antalya'da kaldı..Futbol - 07 Ocak 2017 18:17
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