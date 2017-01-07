Antalyaspor Eto'o için kararını verdi

Eto'o Antalya'da kaldı..

Futbol - 07 Ocak 2017 18:17
Antalyaspor Eto'o için kararını verdi
Altalyaspor'da top koşturan Eto'o'nun Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyordu. Antalyaspor Eto'o'ya karşılık Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istediğini açıkladı. Fakat Kerim Frei, "Anltaya'ya gitmem" dedi ve transfer tıkandı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını açıkladı.
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