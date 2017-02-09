Antalyaspor taktik çalıştı!

(DHA) - ANTALYASPOR, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde taktik çalışması yaptı.

Futbol - 09 Şubat 2017 15:13
Antalyaspor taktik çalıştı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı. Isınma ve koşuyla başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcularına çift kale maç oynatan Çalımbay, maçta taktik çalışması da yaptı. Taktik maçında, cezası nedeniyle Konya deplasmanında forma giyemeyecek Mbilla'nın yerine El Kabir'e görev veren Çalımbay, oyunu sık sık durdurarak futbolcularına uyarıda bulundu.

Eto'o ile El Kabir hırsıyla dikkati çekti. Antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk de izledi.

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