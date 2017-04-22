Antalyaspor-Trabzonspor maç sonucu: 0-3

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Bordo-Mavili ekip, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. Goller; Rodallega (2) ve Uğur Demirok'tan geldi.

Futbol - 22 Nisan 2017 21:15

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.



Antalya Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, 51. dakikada Rodallega ile 1-0 öne geçti. Rodallega'nın bu golünü 55. dakikada Uğur Demirok'un golü izledi.



65'te bir kez daha sahne alan Rodallega, farkı 3 yaptı. Bu gol aynı zamanda 90 dakikanın da skorunu belirledi.



Bordo-Mavili ekip, geçen hafta Beşiktaş karşılaşmasında aldığı yenilgiyi Antalyaspor galibiyetiyle telafi etti.



Trabzonspor, bu sonuçla ligde puanını 47'ye çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.

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