Antalyasporlu futbolcu Deniz Kadah kaza yaptı

Yaşam - 22 Şubat 2017 10:49

Lara’daki evinden yola çıkan ve aracıyla genç kaleci Ahmet’i de tesislere götüren Deniz Kadah, Muratpaşa İlçesi Mevlana Caddesi’nde Meydan Altgeçiti çıkışında bir otomobilin ani fren yapması üzerine aracının kontrolünü kaybetti. Önündeki araca çarpmamak için direksiyonu çeviren Deniz Kadah’ın otomobili refüje çıkarak demir bariyere çarptı.Çarpışmanın etkisiyle yüzünü direksiyona çarpan Deniz Kadah’ın dudağının iç kısmında kanama oldu. Genç kaleci Ahmet ise kazada yara almadı. Kulübün golcü futbolcuya tahsis ettiği 34 NV 2296 plakalı otomobil kazada hasar gördü.Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan iki futbolcu, olay yerine polis çağırdı. Polisin incelemesinin ardından araç trafik otoparkına götürüldü. İki futbolcu daha sonra taksiyle Akhisar Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıkları için Döşemealtı Tesisleri’ndeki antrenmana gitti.Kaynak: DHA