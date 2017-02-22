Antalyasporlu futbolcu Deniz Kadah kaza yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un golcüsü Deniz Kadah ile genç kaleci Ahmet, Döşemealtı Tesisleri’ne giderken kaza yaptı.

Yaşam - 22 Şubat 2017 10:49
Antalyasporlu futbolcu Deniz Kadah kaza yaptı
Lara’daki evinden yola çıkan ve aracıyla genç kaleci Ahmet’i de tesislere götüren Deniz Kadah, Muratpaşa İlçesi Mevlana Caddesi’nde Meydan Altgeçiti çıkışında bir otomobilin ani fren yapması üzerine aracının kontrolünü kaybetti. Önündeki araca çarpmamak için direksiyonu çeviren Deniz Kadah’ın otomobili refüje çıkarak demir bariyere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yüzünü direksiyona çarpan Deniz Kadah’ın dudağının iç kısmında kanama oldu. Genç kaleci Ahmet ise kazada yara almadı. Kulübün golcü futbolcuya tahsis ettiği 34 NV 2296 plakalı otomobil kazada hasar gördü.

Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan iki futbolcu, olay yerine polis çağırdı. Polisin incelemesinin ardından araç trafik otoparkına götürüldü. İki futbolcu daha sonra taksiyle Akhisar Belediyespor ile oynayacakları maçın hazırlıkları için Döşemealtı Tesisleri’ndeki antrenmana gitti.


Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • En eğlenceli ikili!
  • Obezitenin adı değişiyor
  • Ajans Press'ten bir ilk daha
  • Grip mi, soğuk algınlığı mı?
  • Kalbinizin ritmini koruyun!
  • El Bab'da 1 asker şehit oldu
  • Sanal gerçeklikte yerli markalar
  • Orta kulak iltihabına dikkat!
  • Sanat Merkezi kundaklandı
  • Ünlü köftecide dehşet anları

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Son paylaşımı da olay oldu!
  • İrem Derici ve Lider Şahin'in Yunanistan tatili..
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Şeyma Subaşı: hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
  • İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!
  • Aydilge'den Demet Akalın ve Aleyna Tilki için şok sözler!
  • Işın Karaca'dan 'Tık'lanma tepkisi!
Son paylaşımı da olay oldu!

EN POPÜLER HABERLER

  • Mesut Özil, Amine Gülşe için İstanbul'da
  • Asena Atalay: Caner, Şükran'a ev almadı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Instagram'da ünlüler - 22.02.2017
  • "İçerde"nin 23. bölümünden ilk sahne yayınlandı!
  • İrem Derici ve Lider Şahin'in Yunanistan tatili..
  • Ekin Mert Daymaz'dan ayrılık iddialarına yanıt
  • Şeyma Subaşı: hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım
Mesut Özil, Amine Gülşe için İstanbul'da