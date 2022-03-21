Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı!

34 yaşındaki yakışıklı oyuncu, önceki akşamsa İspanyol oyuncu Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı “Company” müzikalini izledi.
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KEREM'LE POZUNU PAYLAŞTI
Dünyaca ünlü oyuncu, Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Banderas, gönderisine; “Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.
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Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Kerem Bürsin ise Antonio Banderas’a “Sen en iyisisin” yorumunu yazdı.
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