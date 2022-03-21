Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı!

Antonio Banderas, ‘Company’ müzikalini izlemeye giden Kerem Bürsin ile çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

21.03.2022 10:43 Magazin

Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı! Kerem Bürsin, İspanya’ya giderek Malaga Film Festivali’ne katıldı. Oyuncuya ilgi büyüktü. İspanyol hayranları Bürsin'le fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

34 yaşındaki yakışıklı oyuncu, önceki akşamsa İspanyol oyuncu Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı “Company” müzikalini izledi.

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KEREM'LE POZUNU PAYLAŞTI

Dünyaca ünlü oyuncu, Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Banderas, gönderisine; “Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.

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Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Kerem Bürsin ise Antonio Banderas’a “Sen en iyisisin” yorumunu yazdı.


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