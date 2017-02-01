Apocalyptica, İstanbul'a geliyor!

(DHA) - FİNLANDİYA'nın dünyaca ünlü çello-metal grubu Apocalyptica, 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da konser verecek.

Kültür-Sanat - 01 Şubat 2017 16:50
Apocalyptica, İstanbul'a geliyor!
Ağırlıklı olarak Metallica grubunun şarkılarını klasik yaylı enstrümanlara adapte ettiği kayıtlarla adını duyuran Apocalyptica, çıkış albümü "Plays Metallica by Four Cellos"un 20. yılı için düzenlenen özel bir turne kapsamında İstanbul'daki sevenleriyle buluşacak. Hem metal, hem de klasik müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı grup, Freebird Agency ve Vera Müzik organizasyonuyla 8 Nisan Cumartesi günü Maçka'daki Küçükçiftlik Park’ta konser verecek. Daha önce de birçok kez Türkiye'ye gelen Apocalyptica, geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Bağlantılar: Apocalyptica

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