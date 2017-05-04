2017 yılının başından sonra popüler teknoloji sitelerinde iPhone 8'e ait olduğu belirtilen bir takım görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerdeki fiziksel değişimler yeni modelin donanımsal özelliklerini de belli etti.
Tim Cook'un söylediğine göre, yeni çıkacak iPhone modelinin görüntülerini gören kullanıcılar veya müşteriler, mevcut satışta olan modeli tercih etmediğini ve yeni modeli bekleme kararı aldığını belirtti. Sonuç olarak iPhone'nun satışı etkilemektedir.
Yeni çıkacak olan cihazın, çerçevesiz bir modele sahip olacağı, kablosuz bir sarj özelliği olacağı ve güvenlik amaçlı yüz algılama desteği ile geleceği iddia ediliyor.
Apple, iPhone 8 sızıntılarından rahatsız!
Yeni iPhone modelinin çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte, sosyal medyada yeni modelin olduğuna dair söylentiler, fotoğraflar ve bilgiler gezmekte.Apple bu durumdan oldukça rahatsız!Teknoloji - 04 Mayıs 2017 09:16
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
TEKNOLOJİ HABERLERİ
- Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada ilk 10'da
- Yandex'te Park Yeri Asistanı
- Google'ın minik bilgisayarı: HiKey 960
- Wikipedia'ya erişim engeli!
- Liseli girişimciler uçak simülatörü yaptı
- Apple ter üretiyor!
- Whatsapp mesajlarınız artık sesli okunacak!
- Iphone 8 iddiası!
- Artık çevrimdışı çalışabilecek!
- İstanbul Autoshow 2017 başladı