Apple, iPhone 8 sızıntılarından rahatsız!

Teknoloji - 04 Mayıs 2017 09:16

2017 yılının başından sonra popüler teknoloji sitelerinde iPhone 8'e ait olduğu belirtilen bir takım görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerdeki fiziksel değişimler yeni modelin donanımsal özelliklerini de belli etti.Tim Cook'un söylediğine göre, yeni çıkacak iPhone modelinin görüntülerini gören kullanıcılar veya müşteriler, mevcut satışta olan modeli tercih etmediğini ve yeni modeli bekleme kararı aldığını belirtti. Sonuç olarak iPhone'nun satışı etkilemektedir.Yeni çıkacak olan cihazın, çerçevesiz bir modele sahip olacağı, kablosuz bir sarj özelliği olacağı ve güvenlik amaçlı yüz algılama desteği ile geleceği iddia ediliyor.