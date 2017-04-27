Apple ter üretiyor!

Apple dayanıklılık testi yapabilmek için, insan terine yakın bir sıvı üreterek cihazlarının zarar görüp görmediği test ediyor.

Teknoloji - 27 Nisan 2017 09:43
Apple ter üretiyor!
Apple bünyesinde insan teri üretmek için bir eleman bulunuyor ve bu kişinin tek görevi bu terle ürünlerin test edilmesini sağlamak.

Her gün 2 litre civarında ter üretiyor.
Apple Watch gibi özellikle fitness gibi aktiviteler sebebiyle terle temas eden ürünleri test etmek isteyen Apple, her gün 2 litre civarında ter üretiyor. Apple, üretilen yapay terle dolu minik kaplara AirPods ve Apple Watch ürünlerini yerleştirmek gibi enteresan testler de yapıyor.

Cihazların tere karşı dayanıklılıkları ölçülürken bunun yanında insanların da ter sebebiyle cihazlardan zarar görme ihtimalinin olup olmadığı araştırılıyor.
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Bağlantılar: Apple, ter

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