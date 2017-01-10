Aradığımız kişi sen olabilirsin!

Ekibimize aradığımız yeni heyecan sen olabilirsin. “Farklı fikirlerde üstüme tanımam!” diyorsan, haydi sen de şansını dene!

Yaşam - 10 Ocak 2017 16:00
Aradığımız kişi sen olabilirsin!
Her saniyesinden keyif alacağın garanti edilen bir işte çalışmak istemez misin? İşte aradığın fırsat ayağına geldi. Tek yapman gereken bize biraz kendini tanıtman ve CV’ni yollaman!

Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ve tüm diğer tüm sosyal medya mecraları benden sorulur diyorsan…

Türkçe'ye hakimsen; imla hataları yapmıyor, noktalama işaretlerini düzgün kullanıyorsan...

İngilizce konuşmana, yazmana, anlamana güveniyorsan…

Kafaya koyduğunu yapan bir tipsen…

Sorumluluklarının bilincindeysen…

İşe geç kalmam; işim bitmeden de hayatta çıkmam diyorsan…

Yeni fikirlere açıksan…

Araştırmacı ruhunun önüne geçemiyorsan...

Girişkenlik konusunda üstüne tanımıyorsan…

Kalemine de güveniyorsan aradığımız kişi sen olabilirsin!

Haydi, hemen info@gecce.com adresine kendini tanıtan kısa bir yazı ve CV’ni yolla! Seni çok merak ediyoruz…
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

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