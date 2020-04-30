Melike İpek Yalova, geçtiğimiz eylül ayında yapımcı Altuğ Gültan ile evlenmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan çift, günlerini köpekleri Hera ile geçiriyor. Melike İpek Yalova, eşi ve Hera ile çektiği selfie’yi Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncu, yaklaşık 30 bin beğeni alan paylaşımına, “Aramızda 'başka bir kadın' var ama beni de seviyor” mesajını yazdı.