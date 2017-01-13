Araplardan yoğun ilgi!

Yapımını TIMS Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ilk sezonu Şili'de büyük ilgi görüyor.

Dizi - 14 Ocak 2017 03:45
Araplardan yoğun ilgi!
Şili'nin en önemli ve reytingi yüksek dizilerinden Un Diablo Con Angel adlı diziyi rating sıralamasında geçerek zirve ortak oldu. Muhteşem Yüzyıl Kösem'in Şili gibi pek çok ülkede de ciddi başarılar kazanması bekleniyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem şu anda 55 ülkede izleyicisiyle buluşuyor.



Araplardan yoğun ilgi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da servis veren kanal platformu OSN'nin 2 milyon üzeri takipçisi olan sosyal medya fenomenleri için verdiği yemeğe Nurgül Yeşilçay da davet edildi. 26 ülkede hizmet veren ve 10 milyon müşterisi olan OSN'de Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonu 15 Ocak'ta gösterime girecek.

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