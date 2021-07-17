Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılığı sonrası yeni gelişme!

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdıkları öğrenilmişti. Ayrılığın ardından Aras Bulut İynemli, yakın arkadaşı Engin Öztürk'le birlikte denizde görüntülenmiş, oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olması dikkatlerden kaçmamıştı.tv100'ün haberine göre; üç hafta önce Göcek’te beraber tatil yapan çiftten Aras Bulut İynemli, sürpriz ayrılığın ardından Önal’la beraber yaşadığı Zekeriyaköy’deki evden taşındı. Yakışıklı oyuncu, Cihangir’de, geçtiğimiz ay final yapan 'Çukur' dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun üst katına taşındı.