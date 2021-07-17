Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırdıkları öğrenilmişti. Ayrılığın ardından Aras Bulut İynemli, yakın arkadaşı Engin Öztürk'le birlikte denizde görüntülenmiş, oyuncunun moralinin bir hayli bozuk olması dikkatlerden kaçmamıştı.
EVDEN TAŞINDI!
tv100'ün haberine göre; üç hafta önce Göcek’te beraber tatil yapan çiftten Aras Bulut İynemli, sürpriz ayrılığın ardından Önal’la beraber yaşadığı Zekeriyaköy’deki evden taşındı. Yakışıklı oyuncu, Cihangir’de, geçtiğimiz ay final yapan 'Çukur' dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu’nun üst katına taşındı.
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılığı sonrası yeni gelişme!
Altı yıldır beraber olan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın yollarını ayırması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık sonrası Aras Bulut İynemli, Bige Önal'la oturdukları evden taşındı.
17.07.2021 19:51 Magazin