Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesi için hazırlık yapan Aras Bulut İynemli'den üzen haber geldi. 31 yaşındaki İynemli, koronavirüse yakalandı.tv100'ün haberine göre; Test sonucu pozitif çıkan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdiği ve hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Yeni filminde Atatürk'ü oynayacak' haberlerini doğrulayan İynemli yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız." demişti.Ünlü oyuncu, "Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise, "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum." yanıtını vermişti. (Kaynak: tv100.com)