Aras Bulut İynemli sır vermedi

Show TV ekranlarında yayınlanan 'İçerde' dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Magazin - 20 Şubat 2017 06:01
Diziye yeni bölümde katılacak olan Tuba Ünsal'ın rolüyle ilgili konuş genç oyuncu, "Karşılıklı sahnelerimiz var, senaryoya renk katacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Aras Bulut İynemli, muhabirlerin gelecek bölümlerle ilgili soruları üzerine de esprili bir şekilde "Bunu annem de soruyor ama söylemiyorum. Ona bile açıklayamıyorsam, size hiç ipucu veremem." dedi.

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli hayranlarının isteklerini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

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Aras Bulut İynemli sır vermedi