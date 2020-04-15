Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür!

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli'nin başrollerinde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlemiş ve sosyal medya hesabından filmin görselini paylaşarak şöyle demişti:"Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!"Aras Bulut İynemli'den Neymar'a yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında "Teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.