Aras Bulut İynemli'yi böyle görmediniz..

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli 'joker' olursa..

Magazin - 19 Ocak 2017 01:15
Aras Bulut İynemli'yi böyle görmediniz..
Show TV ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinde Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, İnstagram hesabındaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Telefon uygulamasıyla kendini joker yapan Aras Bulut İynemli'nin o halleri;





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