Magazin - 06 Ocak 2017 14:16

Arda Kural'dan üzücü haber. Evinde yangın çıkan Kural son anda kurtuldu.Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan Arda Kural, son olarak bir film projesi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncudan bir kez daha kötü haber geldi.Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı. Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.