Arda Turan bayramları karıştırdı, Sinem Kobal gündeme oturdu!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çektiği bir videoda bayramları karıştıran Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.Arda Turan'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Arda Turan gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama da daha bulundu. Instagram'ın hikaye bölümünden bir açıklamada bulunan Turan, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar." dedi.Arda Turan'ın bu açıklamalarının ardından Sinem Kobal sosyal medyanın gündemine oturdu. Kobal'ın ismi Twitter'da TT oldu. Sosyal medyada, “Sinem Kobal, Allah seni ateşler içinden almış.” yorumları yapıldı.