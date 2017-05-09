Barcelona’da top koşturan Arda Turan’ın, Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ile yakınlaştığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü.
Üç günlüğüne Barselona’dan İstanbul’a gelen ünlü futbolcu, önceki gün gittiği bir mekanda ortak arkadaşları aracılığıyla Yağmur Ünal ile tanıştı. İkili arasında yakınlaşma olduğu, birbirlerinden telefon numaralarını aldığı iddia edildi.
Yağmur Ünal, Mert Öcal ile ilişkisini geçen ay bitirmişti. Arda Turan ise sosyetik sevgilisi Aslıhan Doğan ile ikinci kez barışmıştı. Doğan, muhabirlere “Arda ile bizi 1 ay sonra görürsünüz” demişti.
Arda Turan ile Yağmur Ünal aşk mı yaşıyor?
Arda Turan ile Yağmur Ünal arasında bir yakınlaşmanın olduğu iddiası magazin kulislerine bomba gibi düşerken bir mekanda karşılaşan ikilinin birbirlerinin telefon numaralarını alması "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.Magazin - 10 Mayıs 2017 06:00
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