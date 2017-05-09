Arda Turan ile Yağmur Ünal aşk mı yaşıyor?

Magazin - 10 Mayıs 2017 06:00

Barcelona’da top koşturan Arda Turan’ın, Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ile yakınlaştığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü.Üç günlüğüne Barselona’dan İstanbul’a gelen ünlü futbolcu, önceki gün gittiği bir mekanda ortak arkadaşları aracılığıyla Yağmur Ünal ile tanıştı. İkili arasında yakınlaşma olduğu, birbirlerinden telefon numaralarını aldığı iddia edildi.Yağmur Ünal, Mert Öcal ile ilişkisini geçen ay bitirmişti. Arda Turan ise sosyetik sevgilisi Aslıhan Doğan ile ikinci kez barışmıştı. Doğan, muhabirlere “Arda ile bizi 1 ay sonra görürsünüz” demişti.