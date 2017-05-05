Arda Turan ve Aslıhan Doğan yine ayrıldı

Aşklarına ikinci şans veren Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci ayrıldı...

Dedikodu - 05 Mayıs 2017 12:46
Arda Turan ve Aslıhan Doğan yine ayrıldı
Ünlü futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan yaklaşık 2 yıl birlikteliğin ardından sürpriz bir kararla ayrılmış, ayrılığa 6 ay dayanan ikili ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Renkli Sayfalar'ın haberine göre ayrıldıktan sonra barışan ve evlenecekleri konuşulan Aslıhan Doğan ile Arda Turan bir daha barışmamak üzere ayrıldı.

Barışma ardından Barcelona'da bir araya gelen çiftin ikinci denemesi de başarısız oldu. Çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.

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