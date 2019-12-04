Arda Turan'dan romantik doğum günü kutlaması!

Arda-Aslıhan Turan çiftinin nazar korkusu!

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.Arda Turan, Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğraflarına "Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın. Aşkın sevginin sadakatin dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım. İyi ki varsın evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim. Seni seviyorum... En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız. Laliplinin annesi…" notunu düşerek eşine güzel mesajlarını iletti.