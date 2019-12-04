Arda Turan'dan romantik doğum günü kutlaması!

Arda Turan, sosyal medya hesabından eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü kutladı.

04.12.2019 15:27 Magazin

Arda Turan'dan romantik doğum günü kutlaması! Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ"
Arda Turan, Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğraflarına "Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın. Aşkın sevginin sadakatin dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım. İyi ki varsın evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim. Seni seviyorum... En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız. Laliplinin annesi…" notunu düşerek eşine güzel mesajlarını iletti.

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