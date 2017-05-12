Arda Turan'ın Cansel Çördük açıklaması

Dedikodu - 12 Mayıs 2017 12:16

Herkes Arda Turan’ın Türkan Şoray’ın kızı Yağmur’la yaptığı Barcelona’daki tatil kaçamağını konuşurken sosyal medyada Arda Turan’ın aşk trafiği yeniden gündem oldu. Geçen aylarda Ebru Şallı’yla DM’deki özel mesajları ifşa edilen ünlü futbolcunun bu kez "Kısmetse Olur" programının eski yarışmacısı Cansel Çördük’le özel yazışmaları ortaya çıktı.Geçen yıl Cansel Çördük ile Eser West’in yarışmadaki olaylı ilişkileri çok konuşulmuş, Cansel daha sonra yurtdışına gitmişti. Cansel Çördük’le tanışmak için attığı özel mesajları ortaya dökülen Arda Turan, dün akşam üstü sosyal medyada yine trend topic oldu. Özel hayatındaki trafik nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Arda Turan, hemen ekibini topladı ve özel hayat krizini nasıl çözeceğini konuştu. Yakın dostu Okan Can Yantır ile futbolcuların kariyer yönetimini planlayan “Possible” isimli bir de şirketi olan ünlü futbolcu, instagramdan canlı yayın yapmaya karar verdi. “Meksikalı” dediği ve renkli kişiliğiyle tanınan dayısı Nuri Seviş ve Barcelona’daki ev arkadaşlarıyla 40 dakika canlı yayın yaptı ve sempatikliğini konuşturdu.“BEN KİMSEYİ BULMADIM”Duymayan Kalmasın programının haberine göre Kardeşi Okan Turan, Demet Akbağ’la beraber “2. Annem” dediği Seda Sayan ve yakın dostlarının da mesaj attığı ünlü futbolcu, canlı yayında özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı ve “Benim kimseyi bulduğum falan yok. bırakın bu magazin işlerini... Yok mesaj atmışım, yok dm, yok o bu... Ben günde 1500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum. Onun için bırakın bu işleri... Keyfinize bakın. Fotoğraf çekiyorlar falan. İstanbul’a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum. Arkamdan dedikodu yapıyorlar. bırakın bunları” dedi.Arda Turan kendisini eleştiren Sema isimli bir kadın takipçisine de “Yargılamayı bırak Sema... sen çok biliyorsun. Günahı sevabı Allah’a bırak” diyerek tepki gösterdi."ESER BİZE VİLLA KİRALA"Türkiye’deki magazin olaylarını yakından takip eden Arda Turan, canlı yayın sırasında mesaj atan 3 Adam’dan Oğuzhan Koç’a da espriyle takıldı. Oğuzhan Koç’un ortağı Eser Yenenlerin kiralık olduğunu açıkladığı villasında verdiği partiye gönderme yapan Arda Turan, “Oğuzhan kardeşim, ben seni Eser Yenenler ve Murat Boz’dan ayrı tutuyorum ama dur şimdi Eser bozulur. Eser bize villa kirala” diyerek tezahürat yaptı.Kaynak:hurriyet.com.tr