Arda Turan'ın hayalindeki aşk

Futbol hayatına İspanya'da devam eden Arda Turan, Alem Dergisi'ne verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Magazin - 20 Ocak 2017 15:15
Arda Turan'ın hayalindeki aşk
Aslıhan Doğan ile 3 yıl aşk yaşayan ve sonrasında ayrılan Arda Turan şu an yalnız olduğunu da söyledi.



İşte Arda Turan'ın röportajından başlıklar;

"Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum"

"Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar."

"Hayalim şu; Beyoğlu’nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor. Ona aşık oluyorsun. İşte böyle bir aşk bekliyorum. Ve buna inanıyorum."

"Hayatımda her şeyi tutku ve heyecanla yaptım. Özel hayatta da buna ihtiyacım var. Sevilip-sevilmeme konusunu hiç düşünmüyorum. Ama ben hep sevmeyi düşünüyorum."



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