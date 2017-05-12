Arif Akpınar 'Kilit' diyecek!

2 yıl önce çıkarttığı 7/24 maxi single ile dikkatleri üzerine çeken Arif Akpınar Seyhan Müzik etiketiyle yeni single 'Kilit' müzik severlerin beğenisine sundu.

Müzik - 12 Mayıs 2017 10:53

'Kilit ' adlı şarkının sözü ve müziği yorumculuğunun yanında söz yazarlığı ile de dikkat çekecek olan Arif Akpınar'a ait. Şarkısının aranjesini ise Mehmethan Dişbudak üstlendi.



Şarkının video klibi ise Alişan Günay yönetmenliğinde yaklaşık 8 saatte 15 kişilik bir ekiple Kemerburgaz'da çekildi .

Yıllardır bir çok yerde sergilediği canlı performansları , sesi , yakışıklığı ve tarzı ile de adından sıkça söz ettirmeyi başaran genç müzisyenin yeni single 'Kilit' yaz ayların da bolca dinleyeceğimiz ve en çok çalan şarkılar arasın da yer almaya aday bir şarkı.



Konser çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Arif Akpınar , sevenlerini bekleyen birçok sürprizin de müjdesini verdi.

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