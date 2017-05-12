Arif Akpınar 'Kilit' diyecek!

2 yıl önce çıkarttığı 7/24 maxi single ile dikkatleri üzerine çeken Arif Akpınar Seyhan Müzik etiketiyle yeni single 'Kilit' müzik severlerin beğenisine sundu.

Müzik - 12 Mayıs 2017 10:53
Arif Akpınar 'Kilit' diyecek!
'Kilit ' adlı şarkının sözü ve müziği yorumculuğunun yanında söz yazarlığı ile de dikkat çekecek olan Arif Akpınar'a ait. Şarkısının aranjesini ise Mehmethan Dişbudak üstlendi.

Şarkının video klibi ise Alişan Günay yönetmenliğinde yaklaşık 8 saatte 15 kişilik bir ekiple Kemerburgaz'da çekildi .
Yıllardır bir çok yerde sergilediği canlı performansları , sesi , yakışıklığı ve tarzı ile de adından sıkça söz ettirmeyi başaran genç müzisyenin yeni single 'Kilit' yaz ayların da bolca dinleyeceğimiz ve en çok çalan şarkılar arasın da yer almaya aday bir şarkı.

Konser çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Arif Akpınar , sevenlerini bekleyen birçok sürprizin de müjdesini verdi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Arif Akpınar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Seksler de artık dijital
  • Bahar Candan'ın şaşırtan değişimi
  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...
  • Rihanna, Karim Benzema'yı aldattı
  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti

Seksler de artık dijital

MÜZİK HABERLERİ

  • Soner Olgun'dan yeni klip!
  • İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!
  • Tarkan, Marıah Carey'i katladı!
  • Baha "Aşka Devam" diyor!
  • 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!
  • 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!
  • Kibariye'den Hıdırellez konseri!
  • Geldi bahar ayları gevşedi...
  • Ferhat Göçer düet eşini arıyor!
  • Yirmi7 'Naçizane Bir Gecce'

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel
  • Sinem Kobal müjdeyi verdi!
  • Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
  • Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay
  • Acun Ilıcalı'dan Okan Bayülgen'e 'Nusret' göndermesi!
  • Ayrılık iddiaları doğru mu?
  • Gökçe Bahadır hamile mi?
  • Kerem Bürsin'den yeni anlaşma!
TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel