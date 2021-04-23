Arif Güloğlu'nun sağlık durumu nasıl? Cenan Adıgüzel açıkladı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' oyuncularından Cenan Adıgüzel ve Emin Oğuz Çelebi, önceki gün Bebek'teydi. Magazin muhabirleriyle sohbet eden ikiliden Cenan Adıgüzel, lenfoma kanserine yakalanan arkadaşları Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.27 yaşındaki oyuncu, "Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor" ifadelerini kullandı.Cenan Adıgüzel, sözlerine; "İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif’e. İnşallah düzelip, geri dönecek aramıza" diye devam etti.