Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi “Arif v 216”da rol alacak oyuncularla önceki gün Maçka'da bir mekanda toplantı yaptı. Cem Yılmaz, yeni filminin oyuncularını önceki gün bir araya getirdi. Toplantıya katılanlar arasında Özkan Uğur, Zafer Algöz, Mert Fırat ve Seda Bakan’ın yanı sıra Ediz Hun da vardı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantıda çekim planını heyecanlı şekilde anlatan Yılmaz, esprileriyle ekibi güldürdü. Kahkahalar arasında sona eren toplantının ardından mekandan ayrılan oyuncular, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
KENDİNİ OYNAYACAK
Ediz Hun, filmde kendisini oynayacağını söyledi. Daha önce birkaç komedi filminde rol aldığını belirten usta oyuncu, “Ama ben burada Ediz Hun’u oynuyorum” dedi. Hun, sözlerine şöyle devam etti: “Cem Yılmaz, mükemmel bir insan. Onunla çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım. Filmin çok güzel bir senaryosu var. Şimdi de bazı detayları görüştük. Çekimler yaklaşık 2,5 ay sürecek. Her şey yolunda.”
BEN ÇAPKIN DEĞİLİM
Cem Yılmaz, çıkışta sorular üzerine şöyle konuştu: “Bugün çok güzel bir toplantı yaptık. Abimiz Ediz Hun da bizi ziyaret etti. Yapmaya çalıştığımız, Türk sinemasıyla ilgili köklü bir geleneği devam ettirmek. Bizim için eski-yeni diye bir şey yok, güzel-çirkin var ve biz de güzeli yapmaya çalışıyoruz.”
Ünlü komedyen, Meryem Uzerli’nin sosyal medya üzerinden yaptığı “Cem Yılmaz’ın oğluna talibim” açıklaması sorulunca “İnsan gururlanıyor tabii ki. Küçük Lara’yı her zaman evimizde misafir etmek isteriz” dedi.
“Çapkınlık konusunda Kemal için ‘babasının oğlu’ diyebilir miyiz?” sorusuna “Arkadaşlar ben çapkın biri değilim” yanıtını veren Yılmaz, adının aşk dedikodularına karıştığı Merve Çağıran’la ilgili soruları ise gülerek yanıtsız bıraktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Özkan Uğur, “Şampiyonlar ligi kadrosu oldu. Güzel bir ekip oluşturduk” diye konuştu. Seda Bakan da çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Bu ekibe beni de seçtikleri için gurur duydum.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
Arif v 216 ekibi çekimlere hazır!
“Arif v 216” filminin ekibiyle Maçka'da bir mekanda toplantı yapan Cem Yılmaz'ın toplantı boyunca heyecandan oturmaması dikkat çekti.Sinema - 04 Mayıs 2017 07:00
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