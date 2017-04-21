Arif V 216 oyuncu kadrosuna senaryoları teslim edildi

Magazin - 22 Nisan 2017 06:00

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın AROG ve GORA filminin devamı olarak çekeceği "Arif V 216" filminin kadrosu belli oldu.Cem Yılmaz, yeni filminin oyuncu kadrosuna tek tek senaryolarını teslim etti. Filmde Zafer Algöz, Ahu Yağtu, Özkan Uğur, Farah Zeynep Abdullah, Mert Fırat, Çağlar Çorumlu, Seda Bakan, Can Yılmaz, Ozan Güven, Mustafa Sandal, Özge Özberk, Kerem Alışık, Duygu Demirkol gibi isimler yer alıyor."Arif V 216"nın müziklerini İskender Paydaş yaparken filmin yönetmen koltuğuna ise Kıvanç Baruönü oturacak. Halı satıcısı Arif ile onun uzayda tanışıp yakın dost olduğu robot 216’nın Türkiye’de buluşmasının anlatılacağı filmin çekimlerinin Mayıs ayında başlaması planlanıyor."Arif V 216"nın daha önce 145 saniyelik ilk teaser’ı yayınlanmış ve büyük ilgi uyandırmıştı.