Arıza dizisinden Son Yaz'a sürpriz transfer

Show TV'de pazar akşamları ekrana gelen 'Arıza' dizisi bu hafta ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümünün hemen ardından da başrol oyuncularından birinin 'Son Yaz'a transfer olacağı konuşuluyor. 'Son Yaz'ın son bölümlerinde Akgün'ün bir abisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu karakteri kimin oynayacağı ise merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre o rol için Olgun Toker'le imza aşamasına gelindi. Olgun Toker, Arıza'da Burak Ersoylu karakterine hayat veriyordu.