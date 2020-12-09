'Arıza' dizisine sürpriz transfer!

Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde yer aldığı 'Arıza' dizisine sürpriz bir isim katıldı. Show TV'de pazar akşamları yayınlanan 'Arıza'nın kadrosuna Eda Şölenci de dahil oldu. 'Arıza'da Seda karakterine hayat veren oyuncu son olarak bir yıl önce bir dizide rol almıştı.Pazar akşamları Kefaret dizisinin yayın hayatına başlaması ile beraber rekabet artmaya başladı. Arıza dizisinin bu transferinin dizinin hikayesini hareketlendirmesi bekleniyor.