Arıza dizisinin kadrosuna yeni oyuncu!

Show TV'nin yeni sezonda ekrana getireceği "Arıza" dizisinin hazırlıkları sürüyor. Recai Karagöz'ün yöneteceği, Ozan Aksungur'un ise yazdığı dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrolünü Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaşacağı dizinin ekibine Cavit Çetin Güner "Murat" karakteriyle dahil oldu.