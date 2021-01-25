A.Rıza, Fuat Ersoylu'yu vurdu! İzleyenler şoke oldu!

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde; Fuat Ersoylu'yu, Haşmet'in elinden alan Ali Rıza, Burak'ı da çağırarak beklemeye başladı. Ali Rıza, Fuat ve Burak'ın işini bitirip intikam almak istiyordu ancak finalde İhtiyar'ın adamlarının gelmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. İhtiyar'ın adamları, Fuat'ı kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Ali Rıza, Fuat'ı vurdu. Gerilimin giderek yükseldiği bu anlarda İhtiyar'ın maskeli adamlarından biri de Ali Rıza'yı vurdu. Ateş eden maskenin altından ise Muzaffer çıktı.Arıza, dün akşam yayınlanan 19. bölümüyle ABC1 20+'da 5.96 izlenme oranı (rating), 11.83 izlenme payı (share), AB'de 4.62 izlenme oranı (rating), 10.17 izlenme payı (share), Total’de 6.79 izlenme oranı (rating), 13.58 izlenme payı (share) elde etti. #HesapGünü etiketi ise 1 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.Burak'ın kendisi için gönderdiği keskin nişancıdan kaçmaya çalışırken yaralanan Ali Rıza'ya, Halide müdahale etti. Halide'nin polikliniğinde tedavisi yapılan Ali Rıza, Fuat'ı aldıklarını söyleyerek büyük haberi de ailesiyle paylaştı. Ailenin sevinç yaşadığı anlarda polisler geldi ve Ali Rıza'yı gözaltına aldı. Olayın arkasında ise Muzaffer'in olduğu ortaya çıktı. Muzaffer'in ekibi tarafından gözaltına alınan Ali Rıza, bir odaya getirildi. Muzaffer, Ali Rıza'dan Fuat'ı isterken, eğer onu alamazsa Halide'yi alacağını söyleyerek Ali Rıza'yı en hassas noktasından tehdit etti. Ali Rıza, Haşmet ve Halide'ye dokunulmaması şartıyla Fuat'ın yerini Muzaffer'e söyledi. Bunların üzerine Halide'nin hemşiresi Seda'nın Muzaffer'in ofisine gelmesi ise seyircileri şoke etti. Seda'nın Muzaffer için çalıştığı öğrenildi.Muzaffer'in ekibi Ali Rıza'nın söylediği adrese giderek Fuat'ı almak için harekete geçti ancak aradıklarını bulamadılar. Hata yaptığını söylemek için Ali Rıza'yı arayan Muzaffer, Fuat'ın onda olduğunu öğrendi. Ali Rıza'nın Fuat'ı kendisine vermemesi üzerine Muzaffer, Halide'yi gözaltına aldı. Fuat Ersoylu'yu öldürmekle suçlanan Halide, Muzaffer'in ekibi tarafından gözaltına alıntı.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!