'Arıza'da büyük savaş başlıyor!

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde final sahnesi herkesi şoke etti. Haşmet Ağa, Ali Rıza'dan ailesinin intikamını ne olursa olsun almasını istedi. Ali Rıza, Fuat'ı bulmak için harekete geçti ancak takibinin sonunda hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Fuat'ı bulmayı bekleyen Ali Rıza, aracın içinde Şehmuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Burak'a silah doğrultan Halide, Ersoylular'ın evine giderek Fuat Ersoylu'nun karşısına çıktı. Seyircilerin nefesini tuttuğu gerilim dolu final anlarında Halide, tetiği çekti ve Fuat'ı vurdu.Arıza, dün akşam yayınlanan 16. bölümüyle ABC1 20+'da 6.06 izlenme oranı (rating), 11.80 izlenme payı (share), AB'de 5.01 izlenme oranı (rating), 10.69 izlenme payı (share), Total’de 6.95 izlenme oranı (rating), 14.09 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #Gerçekler etiketi 6 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Bölüme damga vuran final sahnesi çok konuşulurken, Halide karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan da sosyal medyada çok konuşuldu ve 1 saat 45 dakika boyunca gündemde yer aldı.Burak Ersoylu'nun kaçırılmasını engelleyen Ali Rıza, intikamını almak için harekete geçti. Burak'ı kazılmış bir mezarın başına getirerek içine iten Ali Rıza'nın planı Burak'ı öldürmekti ancak tam tetiği çekeceği sırada kar maskeli adamlar tarafından etrafı çevrildi. Görev iptal oldu ve Ali Rıza, Burak'ın işini bitiremedi.Burak'ın infazını engellemeye çalışan Murat Ersoylu, kardeşiyle olan konuşmaları üzerine harekete geçti ve Mithat'ın evine gitti. Burada Haşmet Gürkan ile anlaşma yapan Murat, Burak'ı kurtarmak için Haşmet'in ailesinin katili hakkında bilgi vereceğini söyledi. Bunun üzerine Ali Rıza ve Burak'ın tutulduğu depoya gelen Haşmet ve Halide, korkunç gerçeği öğrendi. Ailelerinin ölüm emrini verenin Fuat Ersoylu olduğu ortaya çıkınca, Haşmet ve Halide büyük bir yıkım yaşadı.Ortaya çıkan korkunç gerçek, büyük bir savaşın da fitilini ateşledi. Ali Rıza, Haşmet'in adamlarıyla beraber Fuat Ersoylu'ya saldırmak için harekete geçti. Fuat ise bu sırada Şehmuz ve Galip ile toplantıdaydı. Haşmet ve Mithat'ın ittifakta artık yeri olmadığını söyleyen Fuat, ikisinin de fermanının yazıldığını ifade etti. Toplantı sırasında gelen ihbar üzerine saldırıyı öğrenen Fuat, son anda kurtulmayı başardı. Baskın haberini veren kişi ise Muzaffer çıkarken, Ali Rıza'ya asıl hedefin konsorsiyum değil konsorsiyumun arkasındaki güç olduğunu açıkladı. 'İhtiyar' denilen bu gücün kim olduğu ise şimdiden büyük merak konusu oldu.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=oYeOEHVYYAg[/youtube]