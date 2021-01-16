'Arıza'da romantik sahne!

Haşmet, İhtiyar’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak şimdilik ateşkes ilan eder. Halide, kendisini kurtarmak için kendi canını ortaya koyan Ali Rıza’ya kavuşmuş olmanın sevincini yaşar. Ali Rıza, intikam için Ahmet ve Erol’un peşine düşer. Fatih ise herkesin katıldığı bir törenle gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanır. İhtiyar’ın yeni dönem için almış olduğu kararlar konsorsiyum toplantısına damga vurur. Artık tüm dengeler alt üst olmuştur.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de.