"Arıza"da şoke eden karşılaşma!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Arıza'nın 29. bölümünde; Ali Rıza ve Haşmet Ağa, İhtiyar'dan aldığı güçle krallığını ilan eden Burak Ersoylu'ya karşı harekete geçti. Burak'ın mallarını yok etmek ve para akışını kesmek isteyen ikili, harekete geçti. Öğrendikleri bilgiler doğrultusunda baskın düzenleyen Ali Rıza, her şeyin arkasındaki asıl güç olan Gölgelerin de izindeydi. Finalde limana baskın düzenleyip, Burak'ın mallarını havaya uçurmak isteyen A.Rıza ve Haşmet Ağa, büyük bir saldırı gerçekleştirdi. A.Rıza, baskın sırasında Muzaffer'in karşısına çıkmasıyla şoke oldu. Aradığı gölgenin ardındaki isim, Muzaffer çıktı.Ali Rıza, Balaban'dan intikamını aldıktan sonra sıradaki hedefi Burak Ersoylu için harekete geçti. Burak'la yüzleşmek için eve baskın düzenleyen Ali Rıza, burada karşısına çıkan bütün korumaları etkisiz hale getirirken, aksiyon dolu sahneler soluksuz izlendi. Ali Rıza, karşısına çıkan herkesi aştıktan sonra Burak'a ulaşmayı beklerken, Muzaffer'i görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Muzaffer, Burak'ın artık İhtiyar'ın korumasında olduğunu söyleyerek Ali Rıza'nın önünde engel oldu. İhtiyar'ın, Burak'ı korumasına alması Haşmet Gürkan ve Bergüzar arasında da gerilime sebep oldu. Haşmet, raconun bittiğini ve Burak'ı alacağını belirterek büyük bir savaşın fitilini ateşledi.İhtiyar'dan kendisine kalacak büyük güç için heyecanlanan Burak Ersoylu, Ali Rıza ve Haşmet Ağa'yı bitirmek için planlarını yapmaya başladı. Burak'ın davetiyle yemeğe gelen İhtiyar ise kendi gerçeklerini açıklayarak Burak'a intikam yemini ettirdi. Burak'ın güce bir an önce kavuşmak için yemeğe zehir koyduğunu bilen İhtiyar, zehirli yemeği bilerek yiyerek kendi sonunu getirdi. Hem İhtiyar'a intikam yemini eden, hem de Ali Rıza'yla kendi hesabını kapatmak isteyen Burak Ersoylu, tehlikeli hamlelerini yapmaya başladı. Halide'yi babasıyla tehdit eden Burak, Haşmet Gürkan'a da saldırı düzenledi ve krallığını ilan etti.Fiko'nun tasarladığı plan ile tuzağa çekilen Haşmet Ağa'nın aracına saldırı yapıldı. Aracının kaza yapmasıyla büyük bir tehlike atlatan Haşmet'i kurtaran isim ise Ali Rıza oldu. Mithat'ı yakalayarak sorguya çeken Ali Rıza, Haşmet Ağa'ya yapılacak olan saldırıyı öğrenince harekete geçerek Haşmet'i kurtarmayı başardı.Arıza final bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!