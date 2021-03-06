ARIZA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim’e ulaşarak Balaban’ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat’ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza’yı dize getirmeyi hedefler. Haşmet’in Ali Rıza’ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet’i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, ’Ali Rıza benim oğlum!’ der. Ali Rıza ve Mert, Halide’yle birlikte babalarının izini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır.
Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Arıza"nın 25. Bölüm 3. Tanıtımı;
'Arıza'dan heyecan dolu bir tanıtım daha!
Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 25. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza'nın, "Babamız yaşıyor olabilir" açıklamasının herkesi şaşırttığı tanıtımda Ali Rıza, Mert ve Halide'nin mezarlıkta uğradığı silahlı saldırı gerilimi artırıyor. Saldırıda Mert'in vurulması ise korku dolu anlara sahne oluyor.
06.03.2021 20:21 Dizi Galeri